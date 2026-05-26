Oltre 40 chili di rifiuti raccolti a Fiorenzuola per Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s

Giovedì 21 maggio, a Fiorenzuola D’Arda, 130 volontari hanno raccolto oltre 40 chili di rifiuti in una giornata dedicata a “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s. In totale, sono stati riempiti dieci sacchi di spazzatura durante l’evento. La manifestazione ha coinvolto persone di diverse età che si sono impegnate nella pulizia delle aree pubbliche della zona.

Dieci sacchi per oltre 40 kg di rifiuti raccolti da 130 volontari. Ecco i numeri della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutasi a Fiorenzuola D’Arda giovedì 21 maggio. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. All’attività. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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