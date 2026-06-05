Giornali tv e comici | chi ha fatto fortuna con il Cav mafioso

Giornalisti, conduttori televisivi e comici hanno spesso sfruttato il nome dell’ex leader politico, associandolo a immagini di corruzione e criminalità. Alcuni hanno raggiunto notorietà grazie a battute e servizi che lo dipingono come un “mafioso”. In diverse interviste, si legge come la figura dell’ex leader sia diventata un elemento centrale nelle loro attività, con alcuni dichiarando pubblicamente che il loro lavoro ruota attorno a questa figura.

"La sua carriera, anzi la sua intera vita professionale, è legata indissolubilmente a me. Potrei dire che io sono il suo core business". 10 gennaio 2013, nello studio di Servizio Pubblico, di fronte a un atterrito Travaglio e a un irritato Michele Santoro, Silvio Berlusconi pronunciava queste parole prima di esibirsi nella celebre pulizia della sedia su cui aveva poggiato le terga il direttore del Fatto quotidiano. Fu una puntata passata alla storia e la requisitoria del fondatore di Forza Italia, oltre a essere un perfetto compendio della sua storia da vittima di certa magistratura, potrebbe essere presa in prestito oggi e applicata a quei giornalisti che così hanno costruito le loro carriere e che hanno riempito pagine e pagine, condotto trasmissioni tv, scritto libri e organizzato spettacoli teatrali venduti a caro a prezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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