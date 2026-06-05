giorgio feola ufficiale al merito della repubblica

Il tenente colonnello Giorgio Feola, originario di Rovigo, è stato nominato Ufficiale al Merito della Repubblica. Attualmente comanda il Reparto Operativo dei carabinieri di Mantova. La decorazione è stata conferita per il suo servizio.

Rovigo, 5 giugno 2026 – Un ulteriore importante riconoscimento per il ‘polesano’ Feola. Il tenente colonnello Giorgio Feola, originario di Rovigo, oggi è comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Mantova. Un grande onore per tutta la città polesana e non solo, in quanto l’ufficiale è stato tra i protagonisti delle celebrazioni del 2 giugno, durante le quali ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Un riconoscimento che si aggiunge a una lunga serie di decorazioni ottenute nel corso della carriera. Infatti, ha alle spalle una lunga carriera sul campo contraddistinta da incarichi investigativi di rilievo e da importanti onorificenze pubbliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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