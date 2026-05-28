Pellegrino Iandolo insignito Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana
Il 28 maggio, al Palazzo del Governo di Avellino, si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale è stato conferito il titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana a Pellegrino Iandolo. L’evento ha visto la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ospiti, che hanno partecipato alla premiazione.
Nella mattinata di oggi, 28 maggio, il Palazzo del Governo di Avellino ha ospitato la solenne cerimonia di consegna delle benemerenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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