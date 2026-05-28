Pellegrino Iandolo insignito Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana

Notizia in breve

Il 28 maggio, al Palazzo del Governo di Avellino, si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale è stato conferito il titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana a Pellegrino Iandolo. L’evento ha visto la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti istituzionali e ospiti, che hanno partecipato alla premiazione.