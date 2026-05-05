Salvatore Regoli ufficiale dell' Ordine al merito della repubblica

Salvatore Regoli è stato insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più alte onorificenze del paese. La decorazione, conferita “motu proprio” dal presidente della Repubblica, è stata attribuita in occasione di un evento ufficiale. Regoli è anche fondatore e presidente dell'associazione Juppiter, riconosciuta come una delle principali organizzazioni del settore.

Salvatore Regoli ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana (Omri). Al fondatore e presidente dell'associazione Juppiter una delle principali onorificenze della Repubblica, conferita “motu proprio” dal presidente Sergio Mattarella. Significa che il conferimento avviene per.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Ordine al Merito della Repubblica, Mattarella consegna le onorificenzeIl presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato il 3 marzo al Quirinale, le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica... A Merkel e Zelensky l’Ordine al Merito dell’UE per la Libertà e la DemocraziaL’UE ha creato un ordine al merito per l’impegno a favore della dignità umana, della libertà e della democrazia.