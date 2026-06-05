Durante una cerimonia ufficiale, Giorgia Meloni ha assistito all'esecuzione dell'Inno di Mameli, che l'ha vista commuoversi e piangere. La presidente del Consiglio si è trovata tra i carabinieri, in divisa, in piedi mentre veniva intonato l'inno nazionale. La scena si è svolta in un contesto di commemorazione, con la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine. L'evento ha sottolineato il legame tra l'istituzione e il sentimento di appartenenza nazionale.

"Da oltre due secoli l'Arma dei Carabinieri è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne in divisa che ogni giorno servono la Nazione e proteggono i cittadini e il territorio: nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente e in molti altri ambiti. In Patria come all'estero non fanno mai mancare la loro presenza, confermandosi prezioso punto di riferimento per le nostre comunità". Lo ha scritto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post pubblicato su X. "Nel giorno del 212° Anniversario di fondazione desidero rendere omaggio a chi ha sacrificato la... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, suonano l'Inno di Mameli e lei piange: italiana vera tra i carabinieri

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Atreju, Meloni canta l'inno di Mameli e saluta la folla al termine dell'evento

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