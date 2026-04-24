Dl sicurezza ok definitivo tra inno di Mameli e proteste opposizioni

In aula alla Camera si è svolto il voto finale sul decreto sicurezza, accompagnato da proteste delle opposizioni. Mentre si svolgeva la discussione, alcuni parlamentari hanno manifestato il loro dissenso, creando un momento di tensione durante la seduta. La discussione si è conclusa con l’approvazione del provvedimento, che è stato approvato con il suono dell’inno nazionale.

Roma, 24 apr. (askanews) – Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento del voto definitivo sul decreto sicurezza. I deputati di Pd, Avs e Movimento cinque stelle hanno esposto dei cartelli con la scritta: “La nostra sicurezza è la Costituzione”. Poco prima, al termine degli interventi sul 25 aprile, i deputati di Fratelli d’Italia hanno intonato l’inno di Mameli subito seguiti dalle opposizioni che si sono alzate in piedi. A rimanere seduti invece i deputati della Lega e i ministri Piantedosi e Salvini tra i banchi del governo. L’approvazione definitiva del decreto sicurezza è stata salutata con un applauso della maggioranza. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Dl Sicurezza, deputati FdI intonano l'inno di Mameli: le opposizioni si accodanoPrima del voto finale del decreto Sicurezza alla Camera, passato con 162 sì e 102 no, i deputati di FdI hanno intonato l’inno d’Italia, sfidando così... Dl Sicurezza, ok definitivo alla Camera. Le opposizioni cantano “Bella ciao”La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il dl Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. Tutti gli aggiornamenti Dl Sicurezza, ok definitivo alla Camera. Le opposizioni cantano Bella ciaoLa Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il dl Sicurezza con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un astenuto. lapresse.it Dl sicurezza, via libera definitivo della Camera tra l’Inno di Mameli e le protesteRoma, 24 apr. (askanews) – Via libera definitivo, nell’aula della Camera, al dl sicurezza con 162 voti a favore e 102 contrari (un astenuto). Il provvedimento, con la pubblicazione in Gazzetta ufficia ... askanews.it