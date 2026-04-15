Fiorello chiama la vera Giorgia Meloni lei risponde | Che succede?

Oggi durante la trasmissione radiofonica 'La Pennicanza', il conduttore ha chiamato in diretta la presidente del Consiglio, ma il telefono ha squillato senza risposta. Fiorello ha poi mostrato il dispositivo in viva voce, lasciando ascoltare il suono di un telefono che non ha ricevuto alcuna risposta. La conduttrice ha commentato con una domanda, ma non ci sono state ulteriori comunicazioni durante il momento trasmesso.

(Adnkronos) – Nella puntata di oggi de 'La Pennicanza', Fiorello chiama (davvero) la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in viva voce fa ascoltare il telefono che però squilla a vuoto. Ma con grande sorpresa dello showman, improvvisamente, arriva un messaggio di risposta della premier, e Fiorello incredulo lo legge: "Non posso rispondere, che succede?",. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it FIORELLO RISPONDE A GIORGIA MELONI: IO TI ASSUMO PERO IN..... Notizie correlate Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: “Sono impegnata. Che succede?”, poi arriva un vocale con uno “ciaoooo”Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza, lei risponde in modo “breve ma intenso”, come dice lo stesso showman. “Una vera vergogna!”. Attacco durissimo a Giorgia Meloni: cosa succedeLe reazioni politiche in Italia sono arrivate a poche ore dalla diffusione di un filmato che documenta un episodio avvenuto negli Stati Uniti: due... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Verso l’addio al termine pre-diabete, in arrivo riclassificazione del tipo 2: ecco perché. Fiorello chiama Meloni durante La Pennicanza, lei via messaggio 'sono impegnata'Fiorello ha chiamato tre volte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in diretta durante la puntata di oggi de La Pennicanza, telefonata andata a vuoto. (ANSA) ... ansa.it Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta a La Pennicanza. Lei risponde prima con un messaggio: Sono impegnata. Che succede?, poi arriva un vocale con uno ciaooooLo showman tenta di contattare la premier durante La Pennicanza, poco prima dell'incontro con Zelensky: ecco cosa è successo ... ilfattoquotidiano.it