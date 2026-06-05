Giorgia Meloni assente al vertice Ue-Balcani ira di Renzi e Conte provoca | Salvini guidava l' aereo

Da virgilio.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice Ue-Balcani. Renzi e Conte hanno criticato l'assenza, sottolineando che Salvini era a bordo di un aereo. Nessun rappresentante italiano presente all'incontro. L'evento si è svolto senza la presenza delle autorità italiane. La mancata partecipazione ha generato reazioni tra le opposizioni.

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Giorgia Meloni non è riuscita a partecipare al vertice Ue-Balcani a causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. L’opposizione è insorta contro la premier, in particolare il leader di Italia Viva Matteo Renzi e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Giorgia Meloni assente al vertice Ue-Balcani La presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha potuto partecipare al Vertice Ue-Balcani Occidentali, in corso a Tivat in Montenegro. La premier ha preso parte alla cerimonia celebrativa del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria e ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Costa della sua assenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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