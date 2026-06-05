Ue Conte | Meloni non è riuscita a prendere l’aereo per un vertice importantissimo ma lo guidava Salvini?

Il leader dell'opposizione ha commentato un episodio riguardante il mancato viaggio di un leader del governo a un vertice internazionale, chiedendosi se un altro esponente fosse al volante. Ha inoltre criticato la gestione di una richiesta da parte di un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che il leader del governo avrebbe seguito tutte le indicazioni di un ex presidente statunitense, ma senza successo. La dichiarazione si concentra sulle dinamiche di leadership e sulle decisioni prese durante le recenti situazioni diplomatiche.

“Io non finisco di sorprendermi. Meloni ha cercato di accettare tutte le richieste di Trump ed è stata mollata da Trump. Poi si è associata alla scommessa sulla vittoria militare dell’Europa e della Nato sulla Russia e ieri hanno fatto il vertice Germania, Regno Unito e Francia e non l’hanno invitata. Adesso l’ultima è che non è riuscita a prendere l’aereo e a raggiungere un vertice Ue-Balcani importantissimo. Mi chiedo, ma l’aereo lo guidava Salvini?”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a Molfetta, ha commentato l’assenza della premier al vertice Ue-Balcani. “Ma è possibile che l’Italia sia caduta così in basso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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