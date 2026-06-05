Giorgi Pd | Alla comunità di Donati dico che insieme si può cambiare

Giuseppe Giorgi, vice presidente dell'Assemblea provinciale del Pd di Arezzo, si rivolge alla comunità di Donati, affermando che un cambiamento è possibile attraverso l’unione. La sua dichiarazione sottolinea l’importanza di lavorare insieme per apportare modifiche. Nessun dettaglio specifico sui temi o sui progetti legati a questa affermazione. La comunicazione si concentra sull’invito alla collaborazione e sulla possibilità di miglioramento attraverso l’impegno collettivo.

Riceviamo e pubblichiamo da Giuseppe Giorgi, vice presidente Assemblea provinciale Pd Arezzo."Il cambio. Un patto per Arezzo. Un patto con Arezzo. Un segno di attenzione a Marco Donati, a Stefano Gasperini, a Valentina Sileno. Ho vissuto questa campagna elettorale con passione per Arezzo, la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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