Cesenatico nuovi libri illustrati donati alla Pediatria di comunità

A Cesenatico, i condomini del Condominio Fantaguzzi hanno consegnato una collezione di libri illustrati alla Pediatria di comunità in memoria del geometra Massimo Magnani. La donazione include diversi albi pensati per i bambini e sarà destinata ai piccoli pazienti che si rivolgono al reparto. L'iniziativa si inserisce in un progetto di sostegno alle attività di cura e supporto ai giovani assistiti.

A Cesenatico i condomini del Condominio Fantaguzzi hanno donato in memoria del geometra Massimo Magnani una serie di albi illustrati per l’infanzia alla Pediatria di comunità. L’iniziativa si colloca nel solco del progetto Nati per Leggere “Dona un libro a un piccolo lettore” e mette a.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Offida scommette sul futuro: 256 nuovi libri per scuola e pediatriaL’amministrazione di Offida ha dato un impulso concreto al percorso educativo dei più piccoli attraverso la consegna di 256 nuovi volumi destinati... Grazie alle tante campanelle di Natale acquistate, donati 129mila euro alla Pediatria da Conad AdriaticoDonati 129mila euro da Conad Adriatico all’ospedale Santo Spirito di Pescara grazie all’iniziativa “Facciamo sentire il nostro amore” promossa... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Donazione libri in memoria di Massimo Magnani. Donazione libri in memoria di Massimo MagnaniA Cesenatico, un gesto di solidarietà ha portato nuovi libri illustrati per bambini alla Pediatria di Comunità, in memoria del geometra Massimo Magnani ... livingcesenatico.it Offida dona libri ai bambini. Libri illustrati allo studio pediatrico e al Polo 0-6Il Comune di Offida investe nella cultura e nell’infanzia con un gesto concreto e ricco di significato ha donato nuovi libri allo studio pediatrico di ... picenonews24.it