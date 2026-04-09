Un cambio di prospettiva. Sandro Donati, il professore che ha messo al centro della sua carriera la lotta al doping, da uomo “contro” diventa uomo “pro”. Una vita passata a contestare il sistema e le sue falle, adesso ha voglia di vedere quant’è bello lo sport, o meglio, quant’è bello allenare. Ovviamente senza scorciatoie. Per questo ha scritto un libro, insieme a Francesco Marcello, in cui in modo assolutamente propositivo parla di preparazione atletica e non solo: si intitola “Allenare diversamente - Per uno sport sano e performante” (Bur) ed è stato presentato ieri mattina al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti davanti a una... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donati: "Contro Schwazer, che vigliaccate! Ma ora fatemi allenare. Vincere senza doping? Dico che..."

Alex Schwazer non commenta, Sandro Donati: “Debordava nella marcia, ma andava forte”Alex Schwazer è stato squalificato durante i Campionati Italiani della mezza maratona di marcia e non è così riuscito a portare a termine la sua...

Donati: «Sampdoria piazza straordinaria, contento si sia ripresa col mercato. Stupito dall’intensità di Modric, sullo scudetto dico che…» – ESCLUSIVADuran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Pavard addio...

Argomenti più discussi: Sandro Donati sul caso Schwazer: Una cosa ignobile, una vigliaccata. Gli hanno tolto tutto; Sandro Donati sul caso Schwazer | Una cosa ignobile una vigliaccata Gli hanno tolto tutto; E’ morto Sandro Donati Lutto nello shipping.

Schwazer, altro ritorno: agli Assoluti marcia coi primi, poi la penalità e il ritiro. Donati: Stava andando forteLa medaglia d'oro di Pechino, a 41 anni, è tornato in gara ad Alessandria per i Campionati italiani sulla mezza maratona di marcia. Ecco come è andata ... gazzetta.it

L'Iran torna in campo in un'amichevole contro la Nigeria. Prima dell'inizio del match capitan Taremi, insieme ai suoi compagni hanno tenuto in mano, stringendolo al petto uno zainetto. Il tutto per ricordare le 175 bambine della scuola elementare di Minab ucci - facebook.com facebook