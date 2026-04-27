Potenza celebra il Jazz | Danilo Rea accende la Galleria Civica

Il 28 aprile, a Potenza, si terrà un concerto di jazz presso la Galleria Civica, con il trio composto da Danilo Rea al pianoforte, Dario Deidda al basso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria. La performance vedrà i musicisti esibirsi insieme, portando sul palco il loro repertorio. L'evento è organizzato per celebrare il jazz nella città, attirando appassionati e curiosi del genere musicale.

? Cosa sapere Il trio Danilo Rea, Dario Deidda e Giovanni Scasciamacchia suona il 28 aprile a Potenza.. L'evento alla Galleria Civica celebra l'International Jazz Day promosso dall'UNESCO.. Il trio composto da Danilo Rea, Dario Deidda e Giovanni Scasciamacchia porterà la musica jazz nella Galleria Civica di Potenza martedì 28 aprile 2026 alle ore 21 per celebrare l’International Jazz Day. L’appuntamento, organizzato dal Jazz Club Potenza, si inserisce nel quadro delle celebrazioni globali promosse dall’UNESCO, che riconosce in questo genere musicale un veicolo fondamentale per favorire il dialogo tra i popoli, la pace e la libertà. La serata promette un alto livello artistico grazie alla presenza di tre musicisti di chiara fama che si esibiranno in una performance basata sull’improvvisazione dal vivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza celebra il Jazz: Danilo Rea accende la Galleria Civica Notizie correlate L’opera in Jazz La stella di Danilo Rea a FolignoUn progetto speciale che incrocia la forza evocativa delle arie d’opera e l’improvvisazione jazz inaugura in grande stile la stagione 2026 degli... Leggi anche: Jazz alla Sala Laudamo: Danilo Rea Trio conclude la rassegna Altri aggiornamenti Musica sotto la Torre, che spettacolo. Il pianista jazz Danilo Rea tra musica e teatroQuesta sera, alle 21.30, il Chiostro del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per rendere omaggio a una delle voci più intense e struggenti del Novecento: ... lanazione.it Torna ad esibirsi all'Aquila il pianista jazz Danilo ReaTorna ad esibirsi all'Aquila lo straordinario pianista Danilo Rea, ospite nel cartellone della stessa Società Aquilana dei Concerti 'Bonaventura Barattelli' con la quale ha uno storico e consolidato ... ansa.it