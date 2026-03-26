Jazz alla Sala Laudamo | Danilo Rea Trio conclude la rassegna
Venerdì 27 marzo alle ore 21 si terrà l'ultimo concerto della rassegna Jazz alla Sala Laudamo, con la performance del Danilo Rea Trio. L'evento si svolgerà nella sala dedicata alla musica live, chiudendo così la serie di appuntamenti dedicati al jazz. Il trio eseguirà un repertorio incentrato su composizioni originali e brani improvvisati.
Ultimo appuntamento per la rassegna Jazz alla Sala Laudamo. In concerto, venerdì 27 marzo alle ore 21, Danilo Rea Trio. In programma “Siciliana”, un incontro che si costruisce nel tempo presente, dove la musica nasce dall’istinto, dal dialogo, dalla libertà di lasciarsi sorprendere.Sul palco, tre protagonisti del jazz italiano: Danilo Rea al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Mimmo Cafiero alla batteria. Insieme, danno vita a un intreccio sonoro in continua evoluzione. I temi si trasformano, si aprono, cambiano direzione. L’improvvisazione diventa racconto, relazione, spazio condiviso. Il repertorio attraversa suggestioni diverse, rilette ogni volta con uno sguardo nuovo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Articoli correlati
Da Francesco Cafiso a Danilo Rea: al via la Rassegna Jazz alla Sala LaudamoAl via la rassegna jazz alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
Leggi anche: Jazz alla Sala Laudamo: sul palco Politically (S)Correct Trio
Contenuti e approfondimenti su Sala Laudamo
Discussioni sull' argomento Danilo Rea Trio alla Sala Laudamo di Messina; Gilda Buttà a Messina: delicata e passionale re-interprete del Köln Concert di Keith Jarrett; Siciliana: dialoghi improvvisati del Danilo Rea trio; Tony Canto, cantautore dall’Anima soavemente magnetica in un emozionante concerto brasilian-jazz.
Danilo Rea Trio alla Sala Laudamo di MessinaVenerdì 27 marzo (alle ore 21:00), nella SALA LAUDAMO di MESSINA, uno dei pianisti jazz più amati sulla scena internazionale, DANILO REA in TRIO. Danilo Rea, noto per la sua sensibilità melodica, la c ... guidasicilia.it
Grande successo per l’atteso concerto dell’artista “brasiciliano” alla Sala Laudamo - facebook.com facebook