Giochi per bambini nuovi investimenti per Pegli | dopo la petizione esultano i comitati

Da genovatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha annunciato un investimento di 250 mila euro destinato alla riqualificazione delle aree verdi e giochi per bambini a Pegli e San Quirico. I fondi saranno utilizzati per migliorare gli spazi ludici, con particolare attenzione alle zone a ponente. I comitati di quartiere, coinvolti nelle petizioni, hanno espresso soddisfazione per questa decisione.

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Dal Comune sono in arrivo 250mila euro per la riqualificazione delle aree verdi e ludiche a Pegli e a San Quirico, e specialmente a ponente i comitati di quartiere esultano. Nella delegazione, infatti, già da anni si chiedeva maggior attenzione sul tema dei giochi per bambini, ed erano state. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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