Como rifà due storici parchi | nuovi giochi percorsi e un’oasi verde per bambini e famiglie

A partire da lunedì 11 maggio, inizieranno i lavori di riqualificazione dei parchi di via Anzani e via Volpati, due spazi verdi molto frequentati dai residenti e dalle famiglie della zona. Le operazioni prevedono l’installazione di nuovi giochi, la creazione di percorsi e un’area verde dedicata ai bambini. L’intervento coinvolge entrambe le aree, che saranno riqualificate per migliorare l’uso pubblico e la fruibilità.

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Partiranno lunedì 11 maggio i lavori di riqualificazione dei giardini di via Anzani e via Volpati, due aree verdi molto frequentate dai residenti dei quartieri cittadini e dalle famiglie. Gli interventi rientrano nel programma avviato dal Comune di Como per il rinnovamento degli spazi verdi.🔗 Leggi su Quicomo.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Android pacchetto di funzionalità trasforma auto parcheggiate in parchi giochi per bambiniQuesto riepilogo sintetizza le principali innovazioni introdotte dal Pixel Feature Drop di marzo 2026, evidenziando come l’aggiornamento refinanzi... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Como rifà due storici parchi: nuovi giochi, percorsi e un’oasi verde per bambini e famiglie; Como rifà due storici parchi | nuovi giochi percorsi e un’oasi verde per bambini e famiglie. Como rifà due storici parchi: nuovi giochi, percorsi e un’oasi verde per bambini e famigliePartiranno lunedì 11 maggio i lavori di riqualificazione dei giardini di via Anzani e via Volpati, due aree verdi molto frequentate dai residenti dei quartieri cittadini e dalle famiglie. Gli interven ... quicomo.it