Referendum giustizia esultano i Comitati per il No | La vittoria della Costituzione

Bergamo. Il referendum sulla giustizia ha visto il prevalere del “No” con il 53,74% delle preferenze, pari a 14.461.336 di voti: un risultato che ha fatto scattare la festa al Circolino della Malpensata, dove i Comitati per il No nel pomeriggio di lunedì 23 marzo hanno atteso l’esito dello spoglio. “La vittoria del no è la vittoria della Costituzione che dimostra di essere ancora più forte rispetto a tutti i tentativi di stravolgerla – ha commentato a caldo Marco Sironi, già segretario provinciale di Rifondazione Comunista e membro della segreteria regionale -. Nel 2006 la Costituzione resistette alla devolution di Bossi, nel 2016 resistette alla controriforma di Renzi e oggi resiste contro il tentativo dell’attuale governo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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