Giochi del Mediterraneo si sblocca il masterplan Ecco come sarà la serata inaugurale
I ministri hanno approvato il terzo masterplan per i Giochi del Mediterraneo, inviato a febbraio dal commissario incaricato. Questo passo permette di sbloccare gli ultimi lavori necessari per l’evento. La serata inaugurale è prevista con una cerimonia ufficiale, mentre i lavori di preparazione proseguono secondo il cronoprogramma approvato. La decisione riguarda le strutture e le infrastrutture coinvolte nell’organizzazione dell’evento sportivo internazionale.
Passo avanti per gli ultimi lavori collegati ai Giochi del Mediterraneo. I ministri hanno approvato il terzo masterplan che il commissario Massimo Ferrarese ha inviato a febbraio al Governo e in queste ore il documento lo si sta trasmettendo da Roma a Bari, alla Regione Puglia, per avere l’intesa. Con l’ok del governatore Antonio Decaro, il commissario potrà mettere in cantiere i lavori programmati. Ferrarese ha già chiesto a Decaro di approvarlo subito. Il terzo masterplan, a differenza dei primi due dove è stato il Governo a mettere soldi (275 milioni) per gli impianti sportivi, non prevede l’erogazione di altri fondi ma permette a... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Giochi del Mediterraneo, tra gli sponsor anche Nike. Restano i nodi nave e masterplan
Oriente e Occidente: serata inaugurale del Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e BresciaMartedì 28 aprile alle 20:30, il Teatro Donizetti di Bergamo ospita la serata di apertura della nuova edizione del Festival Pianistico Internazionale...
Temi più discussi: Giochi del Mediterraneo, sorteggiati i gironi dei tornei degli sport di squadra: gli avversari degli azzurri; Giochi del Mediterraneo, il Mef taglia 8,5 milioni all’evento di Taranto: alcune opere a rischio; Giochi del Mediterraneo · A Taranto oggi il sorteggio degli sport di squadra: le Nazionali di pallamano scoprono le loro avversarie; Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Il programma.
TARANTO - Giochi del Mediterraneo: inno nazionale cantato da Al Bano durante la cerimonia inaugurale Il Commissario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, ha annunciato durante Futura, condotto da Angelo Di Leo, che l’inno nazionale dura facebook
Giochi del Mediterraneo: Bitetti, 'Taranto non sia lasciata sola'. Il sindaco chiede unità e fondi rapidi per completare le opere #ANSA x.com
Vi mancano i tempi d'oro di Patrician II e Port Royale? Come sviluppatore indipendente, sto cercando di far rivivere questo genere nel Mediterraneo del 1400. Cosa ne pensate? reddit
Taranto a due mesi dai Giochi del Mediterraneo: superato l’esame del Comitato internazionaleIl Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo approva i preparativi di Taranto 2026. Via libera agli impianti, infrastrutture e logistica: conto alla rovescia iniziato. iltarantino.it
Giochi del Mediterraneo, il Comitato internazionale promuove i preparativiProsegue il monitoraggio dei preparativi per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. ansa.it