I ministri hanno approvato il terzo masterplan per i Giochi del Mediterraneo, inviato a febbraio dal commissario incaricato. Questo passo permette di sbloccare gli ultimi lavori necessari per l’evento. La serata inaugurale è prevista con una cerimonia ufficiale, mentre i lavori di preparazione proseguono secondo il cronoprogramma approvato. La decisione riguarda le strutture e le infrastrutture coinvolte nell’organizzazione dell’evento sportivo internazionale.

Passo avanti per gli ultimi lavori collegati ai Giochi del Mediterraneo. I ministri hanno approvato il terzo masterplan che il commissario Massimo Ferrarese ha inviato a febbraio al Governo e in queste ore il documento lo si sta trasmettendo da Roma a Bari, alla Regione Puglia, per avere l’intesa. Con l’ok del governatore Antonio Decaro, il commissario potrà mettere in cantiere i lavori programmati. Ferrarese ha già chiesto a Decaro di approvarlo subito. Il terzo masterplan, a differenza dei primi due dove è stato il Governo a mettere soldi (275 milioni) per gli impianti sportivi, non prevede l’erogazione di altri fondi ma permette a... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo, si sblocca il masterplan. Ecco come sarà la serata inaugurale

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