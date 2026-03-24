È Nike il secondo sponsor importante della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, Brindisi, Lecce e nelle province di Taranto, Brindisi e Bari. L’accordo con Nike è stato chiuso dal comitato organizzatore locale dei Giochi presieduto da Massimo Ferrarese, che è anche commissario di Governo per la realizzazione e la ristrutturazione degli impianti sportivi (41 in totale) destinati alle gare. Lavori, questi, finanziati dal Governo con uno stanziamento di 275 milioni di euro. Nike arriva dopo Snam, società quotata in Borsa e controllata da Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta del principale operatore europeo nella realizzazione e gestione di infrastrutture per il gas naturale, con cui un accordo di sponsorizzazione è stato raggiunto lo scorso 2 marzo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo, tra gli sponsor anche Nike. Restano i nodi nave e masterplan

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