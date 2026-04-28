Oriente e Occidente | serata inaugurale del Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia

Martedì 28 aprile alle 20:30, il Teatro Donizetti di Bergamo ospita la serata di apertura della nuova edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, intitolata “Oriente & Occidente – Da Chopin ad Arvo Pärt”. L’evento segna il debutto di una programmazione che si protrarrà nei prossimi giorni, con diversi concerti dedicati a compositori di diverse provenienze e stili musicali.

Bergamo. Alle 20,30 di martedì 28 aprile, il Teatro Donizetti apre i sipari per il primo appuntamento della nuova edizione del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo dal titolo “Oriente & Occidente – Da Chopin ad Arvo Pärt”. La serata di apertura vedrà protagonisti i musicisti dell’ Armeninan National Philarmonic Orchestra, diretti da Eduard Topchjan, dal 2007 direttore principale del Yerevan International Musica Festival, e accompagnati dalla giovane pianista di fama internazionale Eva Gevorgyan. Il programma prevede l’esecuzione della Suite de Spartacus di Aram Il’i? Cha?aturjan, la Sinfonia n.10 in mi minore op.93 di Dmítrij Šostakóvi? e il concerto per pianoforte e orchestra n.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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