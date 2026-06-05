I rappresentanti di Noi Moderati hanno dichiarato che il governo ha aumentato i fondi destinati ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, respingendo le accuse di definanziamento. La discussione politica si concentra sullo spostamento di una parte delle risorse originate dall’originario piano di finanziamento. La questione è al centro di un confronto ancora aperto tra le forze politiche coinvolte.

Tarantini Time Quotidiano Continua il confronto politico attorno ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 dopo le polemiche emerse nei giorni scorsi sullo spostamento di una quota dei fondi inizialmente destinati alla manifestazione. Sul tema interviene Mario Di Noi, segretario cittadino di Noi Moderati Taranto, che respinge le accuse rivolte al Governo e difende il percorso che ha portato all’attuale stato di avanzamento dell’evento. Secondo Di Noi, il dibattito dovrebbe partire da una ricostruzione complessiva della vicenda, ricordando che, nonostante l’assegnazione dei Giochi a Taranto risalga al 2019, per diversi anni non si sarebbero registrati significativi progressi sul fronte delle opere infrastrutturali necessarie alla manifestazione. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, Noi Moderati respinge le accuse sul definanziamento: “Il Governo ha rilanciato l’evento”

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