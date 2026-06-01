Giochi del Mediterraneo il Governo | Gli 8,5 milioni saranno reintegrati

Da tarantinitime.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha annunciato che gli 8,5 milioni di euro scomparsi dal finanziamento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto saranno recuperati. La cifra, prevista nel quadro finanziario, non sarà più persa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare tempi specifici per il reintegro. La somma, quindi, sarà reintegrata nel budget destinato all’evento.

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Tarantini Time Quotidiano Gli 8,5 milioni di euro venuti meno dal quadro finanziario dei Giochi del Mediterraneo di Taranto saranno recuperati. Ad annunciarlo è il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che assicura l’impegno del Governo nel garantire il completamento delle opere previste per l’appuntamento sportivo del 2026. Secondo quanto comunicato dal ministro, gli uffici competenti stanno ultimando le verifiche necessarie per definire le ulteriori risorse da destinare all’evento, dopo la riduzione di 8,5 milioni prevista dalla normativa nazionale e una successiva richiesta avanzata dal Comune di Taranto per interventi non inseriti nell’attuale piano finanziario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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