Giochi del Mediterraneo il Governo | Gli 8,5 milioni saranno reintegrati

Notizia in breve

Il governo ha annunciato che gli 8,5 milioni di euro scomparsi dal finanziamento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto saranno recuperati. La cifra, prevista nel quadro finanziario, non sarà più persa. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare tempi specifici per il reintegro. La somma, quindi, sarà reintegrata nel budget destinato all’evento.