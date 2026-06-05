Giocatore dirigente e punto di riferimento per generazioni di giovani | addio a Claudio Appiani

Claudio Appiani, figura nota nel mondo del rugby, è morto. Era un giocatore, un dirigente e un punto di riferimento per molte generazioni di giovani. Viene ricordato sia per le sue presenze sul campo, sia per le trasferte con le nazionali giovanili, e ancora per il suo ruolo sulla panchina e sugli spalti del club di appartenenza. La sua presenza nel mondo del rugby si è fatta sentire in diversi ruoli e occasioni.

C’è chi lo ricorda in campo, chi nelle trasferte con le nazionali giovanili, chi sulla panchina e gli spalti del club di casa: Claudio Appiani era ovunque ci fosse una palla ovale. Non ha mai cercato la scena, e per nulla amava i riflettori, ma per decenni è stato un punto di riferimento del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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