Claudio Appiani, ex seconda linea del Brescia e numero 322 della nazionale italiana di rugby, è morto a Calvisano, sua città natale, dopo una lunga malattia. La notizia è stata comunicata oggi e ha suscitato cordoglio nel mondo del rugby. Appiani aveva 45 anni. La sua carriera includeva diverse presenze con la nazionale e una lunga attività nel club di Brescia. La sua scomparsa ha generato reazioni di dolore tra compagni e appassionati.

Brescia, 4 giugno 2026 – Lutto nel rugby italiano: è scomparso Claudio Appiani, ex seconda linea del Brescia ed ex Azzurro numero 322, morto a Calvisano, sua città natale, dopo una lunga malattia. Aveva 69 anni, ne avrebbe compiuti 70 anni nel gennaio 2027. Cinque apparizioni in Nazionale. "Appio", come veniva chiamato, a nemmeno vent’anni, aveva impressionato l’ambiente per fisicità e agonismo, conquistando a diciannove anni il suo primo cap azzurro a Roma, in Coppa Europa, contro la Spagna e collezionando cinque apparizioni in Nazionale tra il 1976 e il 1978, tutte nella rassegna continentale dell’epoca. Team Manager delle Nazionali giovanili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Claudio Appiani, il mondo del rugby piange l’ex Azzurro: “Un esempio di passione e dedizione”

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