Un comunicato ufficiale ha annunciato la scomparsa di una persona vicina a Claudio Baglioni, descrivendola come un punto di riferimento importante nella sua vita. L’addio è stato comunicato attraverso un messaggio che parla di un silenzio improvviso e di un senso di perdita. La notizia ha suscitato reazioni tra amici e colleghi dell’artista, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

. C’è un silenzio strano, di quelli che arrivano all’improvviso e ti fanno capire che qualcosa si è spezzato. Una notizia corre veloce, si insinua tra i telefoni e i corridoi degli addetti ai lavori, poi arriva dritta al pubblico: una di quelle presenze discrete, fondamentali, se n’è andata. E quando manca chi ha sempre scelto l’ombra, ci si accorge all’istante di quanto fosse luce. Lutto nella musica, la firma nascosta delle canzoni che restano. Per anni il suo contributo è stato come una corrente sotterranea: non la vedi, ma muove tutto. Le sue note hanno accompagnato parole e melodie che molti hanno cantato senza chiedersi chi, dietro, costruisse quel suono così pieno, elegante, capace di stringere lo stomaco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncio

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