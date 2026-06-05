Gino Gallo assolto | il tribunale dichiara che il fatto non sussiste

Notizia in breve

Il tribunale ha assolto Gino Gallo, dichiarando che il fatto non sussiste. Durante l’operativo di contrasto allo spaccio, si è dibattuto sui dettagli delle azioni delle forze dell’ordine e sull’eventuale presenza di minacce. La difesa ha presentato prove che dimostrano l’assenza di minacce nei confronti di Gallo. La decisione si basa sulla valutazione delle testimonianze e delle evidenze raccolte durante il processo.