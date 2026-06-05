Gino Gallo assolto | il tribunale dichiara che il fatto non sussiste
Il tribunale ha assolto Gino Gallo, dichiarando che il fatto non sussiste. Durante l’operativo di contrasto allo spaccio, si è dibattuto sui dettagli delle azioni delle forze dell’ordine e sull’eventuale presenza di minacce. La difesa ha presentato prove che dimostrano l’assenza di minacce nei confronti di Gallo. La decisione si basa sulla valutazione delle testimonianze e delle evidenze raccolte durante il processo.
Cosa è successo realmente durante l'operativo di contrasto allo spaccio?. Come ha fatto la difesa a dimostrare l'assenza di minacce?. Quali prove hanno portato il giudice a dichiarare l'insussistenza del fatto?. Perché questo verdetto cambia le regole sui controlli di polizia?.? In Breve Giudice monocratico Michele Agrifoglio emette la sentenza di assoluzione definitiva.. L'episodio di violenza risale al novembre 2023 durante un controllo.. L'avvocato Angelo Asaro sostiene l'assenza di minacce verso gli agenti.. Il procedimento si è svolto tramite un giudizio abbreviato ad Agrigento.. Gino Gallo assolto dal tribunale di Agrigento: il giudice dichiara che il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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