Taranto tecnico TIM assolto | il tribunale dichiara il fatto inesistente

Il Tribunale di Taranto ha assolto un tecnico TIM dall’accusa di violenza sessuale, dichiarando il fatto inesistente. La decisione è arrivata dopo che i giudici hanno respinto la richiesta di condanna a due anni di reclusione avanzata dall’accusa. La vicenda ha coinvolto il professionista, ma il collegio ha ritenuto che le prove non fossero sufficienti per confermare l’accusa. La sentenza ha così chiarito che l’episodio contestato non si è mai verificato.

? Cosa sapere Il Tribunale di Taranto assolve un tecnico TIM con l'accusa di violenza sessuale.. I giudici dichiarano il fatto inesistente respingendo la richiesta di 2 anni di reclusione.. Il Tribunale di Taranto ha emesso un verdetto di assoluzione piena per un tecnico dipendente della TIM, chiudendo dopo oltre tre anni un procedimento giudiziario che riguardava accuse di violenza sessuale. I magistrati hanno stabilito che il fatto non sussiste, respingendo la richiesta dell’accusa di infliggere una condanna pari a 2 anni e 4 mesi di reclusione. La fine di un lungo iter giudiziario nel tribunale cittadino. La vicenda si è conclusa nelle aule del tribunale di Piazza Giovanni XXIII 13, ponendo fine a un percorso legale durato più di trentasei mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Taranto, tecnico TIM assolto: il tribunale dichiara il fatto inesistente Notizie correlate Abbiamo giocato una buona partita, dichiara il tecnicoDinamo Sassari propone una prestazione solida contro Saragozza, offrendo una lettura chiara di come la squadra stia consolidando idee e ritmo in... Netflix: il Tribunale di Roma dichiara illegittimi gli aumenti e dispone i rimborsiNetflix: il tribunale di Roma annulla gli aumenti degli abbonamenti dal 2017 al 2024. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Assolto dopo tre anni, cade l’accusa di violenza sessuale. Taranto, sparatoria al quartiere Tamburi: assolto Antonio GiannettiDichiarata la completa innocenza del 22enne che rispondeva oltre che di tentato omicidio anche di detenzione illegale in pubblico di arma da fuoco È stato assolto «per non aver commesso il fatto» il ... lagazzettadelmezzogiorno.it Droga in cella via drone: assolto a Taranto, condannato a NapoliDopo le condanne inflitte in primo grado a Taranto e Napoli, quest'ultima piuttosto pesante, 20 anni in abbreviato in quanto è stata riconosciuta l'aggravante mafiosa, arriva una assoluzione per non ... ansa.it