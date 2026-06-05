Assolto dall' accusa di minacce ai poliziotti | Il fatto non sussiste

Notizia in breve

Il giudice del tribunale di Agrigento ha assolto Gino Gallo dall'accusa di aver minacciato o aggredito un pubblico ufficiale, ritenendo che il fatto non sussiste. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare le accuse. La vicenda riguardava presunte minacce rivolte a agenti di polizia, ma il giudice ha riconosciuto l'assenza di elementi che confermassero il reato. La persona coinvolta è stata quindi dichiarata innocente.