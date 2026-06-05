Assolto dall' accusa di minacce ai poliziotti | Il fatto non sussiste
Il giudice del tribunale di Agrigento ha assolto Gino Gallo dall'accusa di aver minacciato o aggredito un pubblico ufficiale, ritenendo che il fatto non sussiste. La decisione si basa sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare le accuse. La vicenda riguardava presunte minacce rivolte a agenti di polizia, ma il giudice ha riconosciuto l'assenza di elementi che confermassero il reato. La persona coinvolta è stata quindi dichiarata innocente.
Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Michele Agrifoglio ha assolto Gino Gallo dall'accusa di violenza o minaccia a pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste.L'imputato, palermitano residente da anni a Canicattì, era stato citato a giudizio per aver minacciato due poliziotti nel. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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