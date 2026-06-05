Gino Cecchettin al Festival del Fundraising unito nel segno della testimonianza

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Festival del Fundraising, un piazzale pieno ha creato un’atmosfera di silenzio e rispetto, con cittadini e turisti riuniti in modo compatto. La manifestazione ha visto un grande afflusso di persone, tutte presenti per ascoltare testimonianze e condividere un momento di solidarietà collettiva. La partecipazione ha mostrato come l’evento abbia coinvolto un pubblico vario, unito nel segno della testimonianza e della coesione sociale.

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Un piazzale gremito in ogni ordine di posto, un silenzio carico di rispetto e una straordinaria forza collettiva ha unito cittadini e turisti. Ieri sera, giovedì 4 giugno, piazzale Ceccarini si è rivelato ancora una volta il cuore pulsante della solidarietà e dell'impegno civile di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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