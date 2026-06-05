Gino Cecchettin al Festival del Fundraising unito nel segno della testimonianza

Notizia in breve

Al Festival del Fundraising, un piazzale pieno ha creato un’atmosfera di silenzio e rispetto, con cittadini e turisti riuniti in modo compatto. La manifestazione ha visto un grande afflusso di persone, tutte presenti per ascoltare testimonianze e condividere un momento di solidarietà collettiva. La partecipazione ha mostrato come l’evento abbia coinvolto un pubblico vario, unito nel segno della testimonianza e della coesione sociale.