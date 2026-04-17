Riccione si prepara ad abbracciare il Festival del Fundraising | tra gli ospiti Bebe Vio e Gino Cecchettin
Riccione si appresta a ospitare il Festival del Fundraising, evento che si terrà nei prossimi tre giorni e che vedrà la partecipazione di personaggi pubblici come Bebe Vio e Gino Cecchettin. La manifestazione coinvolgerà le piazze e i palazzi della città, attirando migliaia di visitatori interessati a partecipare a iniziative legate alla solidarietà e all’inclusione. L’evento rappresenta un appuntamento importante nel calendario europeo dedicato al settore del fundraising.
Scegliere da che parte stare non è mai stato così facile: Riccione diventa per tre giorni il cuore pulsante della solidarietà e del fundraising europeo, con la città che apre le sue piazze, i suoi palazzi e il suo spirito a migliaia di visitatori pronti a vivere esperienze di impegno e inclusione.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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