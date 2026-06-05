Il 5 giugno a Folgaria si sono svolti i campionati italiani assoluti di ginnastica ritmica. Le gare si sono concluse con le esibizioni delle atlete nelle diverse categorie, attirando l’attenzione degli appassionati. La giornata è stata interamente registrata e i replay ufficiali delle competizioni sono ora disponibili sulla piattaforma Sportface. Gli utenti possono rivedere le esibizioni e rivivere i momenti più significativi della giornata.

Riviviamo le emozioni della giornata odierna a Folgaria con il replay ufficiale delle gare disputate questo 5 giugno disponibili sulla nostra piattaforma Sportface. Il Campionato Assoluto è la competizione individuale più prestigiosa in Italia. In questa edizione partecipano le atlete Junior e Senior convocate dalla direzione tecnica, a cui si aggiungono 6 ginnaste promosse dal Campionato Gold. Le atlete si misurano nel concorso generale, e le migliori 8 per ogni attrezzo si qualificano per le finali di specialità. Lo spettacolo di oggi a Folgaria è visibile integralmente sulla nostra piattaforma SportfaceTv. Contemporaneamente alle sfide individuali si svolge il Campionato d’Insieme, riservato ai club. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Ginnastica Ritmica, Campionati italiani assoluti: : i replay del 5 giugno

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