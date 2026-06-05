Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Aerobica a Gorle | le emozioni su Volare TV domenica 7 giugno

Da sportface.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 6 e domenica 7 giugno si svolge al PalaLovato di Gorle il Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Aerobica. L’evento ha visto partecipare atleti provenienti da diverse regioni italiane. La competizione si è svolta su più discipline e categorie, con esibizioni che hanno coinvolto numerosi atleti. La manifestazione è stata trasmessa su Volare TV domenica 7 giugno.

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Sabato 6 e domenica 7 giugno il PalaLovato di Gorle ospita il Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Aerobica. Le immagini della manifestazione saranno protagoniste della programmazione di Volare TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. La ginnastica aerobica italiana si prepara a vivere uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Sabato 6 e domenica 7 giugno il Centro Sportivo di Gorle, in provincia di Bergamo, ospiterà il Campionato Italiano Assoluto, evento che assegnerà i titoli nazionali della disciplina e riunirà alcuni dei migliori protagonisti del panorama italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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