Ginnastica ritmica FIG World Cup 2026 a Tashkent | l’Italia in gara domenica 12 aprile Diretta su Volare TV e Prime Video
La seconda tappa delle FIG World Cup Series di ginnastica ritmica si svolge a Tashkent dal 10 al 12 aprile, presso la Gymnastics Palace. La competizione vede in gara anche una rappresentativa italiana, che si esibirà nella giornata di domenica 12 aprile. L'evento sarà trasmesso in diretta su Volare TV e Prime Video, offrendo la possibilità di seguire le esibizioni delle atlete italiane e internazionali.
Dopo la tappa inaugurale di Sofia, le World Cup Series di Ginnastica Ritmica si spostano in Asia. La seconda prova del circuito andrà in scena alla Gymnastics Palace di Tashkent, in Uzbekistan, dal 10 al 12 aprile, con la Nazionale Italiana tra le protagoniste attese. Il momento clou è fissato per domenica 12 aprile: le finali per attrezzo saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, a partire dalle ore 9:25. La gara sarà visibile in contemporanea anche su Amazon Prime Video nel palinsesto di Sportface. Al microfono Ilaria Brugnotti e Marta Pagnini. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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