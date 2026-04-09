Ginnastica ritmica FIG World Cup 2026 a Tashkent | l’Italia in gara domenica 12 aprile Diretta su Volare TV e Prime Video

La seconda tappa delle FIG World Cup Series di ginnastica ritmica si svolge a Tashkent dal 10 al 12 aprile, presso la Gymnastics Palace. La competizione vede in gara anche una rappresentativa italiana, che si esibirà nella giornata di domenica 12 aprile. L'evento sarà trasmesso in diretta su Volare TV e Prime Video, offrendo la possibilità di seguire le esibizioni delle atlete italiane e internazionali.