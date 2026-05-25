Dal 4 al 7 giugno, Folgaria ospiterà gli Assoluti di ginnastica ritmica 2026, trasformandosi nella capitale nazionale di questa disciplina. L’evento coinvolgerà atlete provenienti da tutta Italia, che si sfideranno in competizioni individuali e di squadra. Le strutture del centro sportivo locale sono state allestite per accogliere le gare, che si svolgeranno in presenza di pubblico. La manifestazione rappresenta il principale appuntamento annuale per la ginnastica ritmica nel paese.

Folgaria si prepara a diventare il centro della ginnastica ritmica italiana. Dal 4 al 7 giugno, il Palaghiaccio ospiterà il Campionato Nazionale Assoluto e il Campionato d’Insieme Gold 2026, appuntamenti che porteranno in pedana le migliori individualiste e le squadre più competitive del panorama nazionale. Un evento che conferma il forte legame tra l’Alpe Cimbra, definita “Montagna dei Campioni”, e i grandi appuntamenti dello sport italiano. Il weekend tricolore prenderà il via giovedì 4 giugno con le prove ufficiali dedicate alle individualiste. Da venerdì 5 inizieranno le gare vere e proprie, con le qualificazioni e la finale del Campionato d’Insieme Allieve, seguite dalla prima parte del concorso generale individuale su cerchio e palla. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Folgaria capitale della ritmica: gli Assoluti 2026 accendono l’Alpe Cimbra

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