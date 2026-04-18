Un'analisi dei numeri e delle caratteristiche dell’attaccante uruguaiano viene presentata per valutare se il suo trasferimento in una squadra italiana potrebbe rappresentare un investimento vantaggioso. L’articolo si concentra sui dati relativi alle prestazioni recenti e sui parametri di mercato dell’attaccante, senza trarre conclusioni o formulare opinioni. Vengono quindi fornite informazioni oggettive utili a comprendere meglio la situazione.

Bremer Juve: la speranza è che in estate nessuno paghi la clausola ma se dovesse partire. I possibili scenari e i sostituti Alisson Juventus avanti senza sosta: si lavora all’ingaggio del brasiliano, la possibile proposta. Tutti i dettagli Darwin Nunez alla Juventus, possibile ritorno di fiamma: l’uruguaiano vuole lasciare subito l’Arabia Saudita! Cosa succede ora Tonali svela: «Non guardo i social media, dopo la squalifica ho cambiato molto cose». L’obiettivo della Juve parla anche del suo futuro Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Darwin Nunez Juve: portare l’uruguaiano a Torino sarebbe davvero un affare? Ecco cosa dicono i numeri

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