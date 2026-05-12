Brahim Diaz Juventus l’ultima idea per la trequarti | converrebbe davvero puntare su di lui? Cosa dicono i numeri della sua stagione

Da juventusnews24.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta considerando l’acquisto di Brahim Diaz come possibile rinforzo per la trequarti. La decisione dipende dall’analisi dei numeri e delle prestazioni del trequartista nella stagione attuale. La dirigenza sta valutando attentamente se investire nel giocatore, analizzando i dati sulle sue prestazioni e il contributo alla squadra. La scelta finale sarà influenzata dalle valutazioni sulle sue capacità e sull’efficacia in campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Brahim Diaz Juventus, la dirigenza valuta attentamente l’impatto del trequartista per decidere se affondare il colpo estivo decisivo. Il nome di  Brahim Diaz  circola con grandissima insistenza nell’orbita  Juventus. Considerato la principale alternativa al portoghese  Bernardo Silva, il trequartista del  Real Madrid  rappresenta un’opzione affascinante per innalzare il tasso tecnico.  La dirigenza  valuta con attenzione l’opportunità di riportare il fantasista in Italia, dove aveva già incantato nel  Milan. La forte volontà del ragazzo di ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista potrebbe rivelarsi il fattore determinante per accettare la corte dei vertici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

brahim diaz juventus l8217ultima idea per la trequarti converrebbe davvero puntare su di lui cosa dicono i numeri della sua stagione
© Juventusnews24.com - Brahim Diaz Juventus l’ultima idea per la trequarti: converrebbe davvero puntare su di lui? Cosa dicono i numeri della sua stagione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

La reazione di Brahim Diaz quando gli dicono che il Marocco ha vinto la Coppa d’Africa: “Davvero?”Durante Manchester City-Real Madrid le telecamere hanno catturato la reazione incredula di Brahim Diaz quando gli è stato detto che il Marocco aveva...

Reijnders Juve, come è andata la sua stagione con il Manchester City? Cosa ci dicono i numeri dell’olandesedi Francesco SpagnoloReijnders Juve, il centrocampista olandese resta un obiettivo dei bianconeri.

Argomenti più discussi: Brahim Diaz, Gonzalo Garcia e… Yildiz: Juve e Real Madrid a colloquio, nasce l’asse mercato; Sarà una Juventus Real: Alaba, Gonzalo Garcia e... Brahim Diaz; Juventus, Brahim Diaz come alternativa a Bernardo Silva; ?? Inferno Milan, Cardinale prepara una nuova rivoluzione. Juve, piace Brahim Diaz.

brahim diaz juventus brahim diaz juventus lBrahim Diaz, Gonzalo Garcia e… Yildiz: Juve e Real Madrid a colloquio, nasce l’asse mercatoL’ex Milan desideroso di ritagliarsi quella centralità che al Bernabeu manca: a Spalletti piace e ha le caratteristiche per ricoprire quasi tutti i ruoli della trequarti ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web