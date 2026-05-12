Brahim Diaz Juventus l’ultima idea per la trequarti | converrebbe davvero puntare su di lui? Cosa dicono i numeri della sua stagione
La Juventus sta considerando l’acquisto di Brahim Diaz come possibile rinforzo per la trequarti. La decisione dipende dall’analisi dei numeri e delle prestazioni del trequartista nella stagione attuale. La dirigenza sta valutando attentamente se investire nel giocatore, analizzando i dati sulle sue prestazioni e il contributo alla squadra. La scelta finale sarà influenzata dalle valutazioni sulle sue capacità e sull’efficacia in campo.
di Luca Fioretti Brahim Diaz Juventus, la dirigenza valuta attentamente l’impatto del trequartista per decidere se affondare il colpo estivo decisivo. Il nome di Brahim Diaz circola con grandissima insistenza nell’orbita Juventus. Considerato la principale alternativa al portoghese Bernardo Silva, il trequartista del Real Madrid rappresenta un’opzione affascinante per innalzare il tasso tecnico. La dirigenza valuta con attenzione l’opportunità di riportare il fantasista in Italia, dove aveva già incantato nel Milan. La forte volontà del ragazzo di ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista potrebbe rivelarsi il fattore determinante per accettare la corte dei vertici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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