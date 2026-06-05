Gila la Lazio ha promesso a Gattuso di non cederlo Il Messaggero

Da ilnapolista.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio ha comunicato a Gattuso che non cederà il giocatore durante questa sessione di mercato. La decisione è stata confermata dalla dirigenza, che ha garantito di mantenere il giocatore in rosa. La situazione sembra avviata verso una conclusione stabile, anche se non è escluso che possano esserci sviluppi futuri. Attualmente, non ci sono indicazioni di trattative in corso per altri trasferimenti o modifiche alla rosa.

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Abbiamo già la telenovela dell’estate? Chi lo sa, ma la direzione sembra proprio essere quella giusta. Gli ingredienti ci sono tutti: un calciatore che vuole giocare nel Napoli, una società proprietaria del cartellino che non ne vuole sapere di cederlo, offerte e controfferte, smentite e poi i soliti avvicinamenti e allontanamenti. Sapremo di essere vicini alla conclusione quando si parlerà dei diritti d’immagine; fino ad allora, per Gila, siamo ancora in alto mare. Il punto del Messaggero. Gila, la Lazio e quella promessa fatta a Gattuso. Scrive Giuseppe Mustica sul Messaggero che: “Per il difensore centrale spagnolo (a Gattuso è stato detto che non sarebbe stato ceduto), se gli azzurri dovessero arrivare a 30 milioni di euro allora i tentennamenti dentro la Lazio ci potrebbero essere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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