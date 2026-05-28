L’allenatore della Lazio ha parlato di Romagnoli e Gila, senza confermare se resteranno in squadra. Ha detto di non aver ancora deciso come convincere Romagnoli a prolungare il contratto. Per Gila, invece, il club rossonero ha deciso di interrompere le trattative per la cessione, senza indicare motivazioni specifiche. La società non ha fornito aggiornamenti ufficiali sui due giocatori.

? Domande chiave Come farà Gattuso a convincere Romagnoli a restare a Formello?. Perché il Milan ha frenato la trattativa per il giovane Gila?. Quanto inciderà la clausola con il Real Madrid sulla cessione spagnola?. Chi potrà coprire i buchi in difesa se partono i pilastri?.? In Breve Romagnoli valuta offerta Al-Sadd da 6 milioni di euro a stagione per il 2027.. Gila rifiuta rinnovo e riceve proposta da 3 milioni dal Milan.. Lotito deve versare il 50% dell'incasso per Gila al Real Madrid.. Gattuso e Romagnoli hanno già lavorato insieme tra il 2017 e il 2019.. Gennaro Gattuso si prepara a prendere le redini della difesa laziale dopo l’addio di Sarri, con il futuro di Romagnoli e Gila che resta avvolto in una nebbia di incertezze contrattuali e offerte internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, Gattuso sfida l’incertezza su Romagnoli e Gila

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