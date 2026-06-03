Napoli su Gila la Lazio non fa sconti | servono 30 milioni
Il Napoli ha presentato un'offerta di 30 milioni di euro per il giocatore della Lazio. La società biancoceleste ha rifiutato la proposta, confermando che il prezzo richiesto rimane invariato. La trattativa tra le due squadre si è intensificata, con la Lazio che non sembra intenzionata a scendere sotto la cifra stabilita. La situazione resta aperta, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.
Trattare con Lotito o andare dal dentista? Ardua scelta, più o meno il grado di difficoltà è quello. Forse Lotito ha una marcia in più, c’è da dirlo. Immaginate una telefonata tra lui e De Laurentiis, gli ossi più duri della Serie A: esilarante. Dunque, dove eravamo? Sì, il Napoli vuole Gila, centrale della Lazio a scadenza, ma con meno di 30 milioni di euro probabilmente non si smuoverà nulla. Il punto è di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. La Lazio fa muro per Gila. Si legge sul Corsport: “ La valutazione continua a non scendere da 30 milioni di euro. Gila, però, ha implicitamente espresso la sua volontà di cambiare aria non aprendo al prolungamento e magari lo avrà fatto anche esplicitamente, chiacchierando direttamente o attraverso il suo agente con la Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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