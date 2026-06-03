Il Napoli ha presentato un'offerta di 30 milioni di euro per il giocatore della Lazio. La società biancoceleste ha rifiutato la proposta, confermando che il prezzo richiesto rimane invariato. La trattativa tra le due squadre si è intensificata, con la Lazio che non sembra intenzionata a scendere sotto la cifra stabilita. La situazione resta aperta, senza ulteriori dettagli sui prossimi passi.

Trattare con Lotito o andare dal dentista? Ardua scelta, più o meno il grado di difficoltà è quello. Forse Lotito ha una marcia in più, c’è da dirlo. Immaginate una telefonata tra lui e De Laurentiis, gli ossi più duri della Serie A: esilarante. Dunque, dove eravamo? Sì, il Napoli vuole Gila, centrale della Lazio a scadenza, ma con meno di 30 milioni di euro probabilmente non si smuoverà nulla. Il punto è di Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. La Lazio fa muro per Gila. Si legge sul Corsport: “ La valu­ta­zione con­ti­nua a non scen­dere da 30 milioni di euro. Gila, però, ha impli­ci­ta­mente espresso la sua volontà di cam­biare aria non aprendo al pro­lun­ga­mento e magari lo avrà fatto anche espli­ci­ta­mente, chiac­chie­rando diret­ta­mente o attra­verso il suo agente con la Lazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Napoli su Gila, la Lazio non fa sconti: servono 30 milioni

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LOTITO E GRAVINA, CON VOI IL CALCIO STA MORENDO - 03/04/2026

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