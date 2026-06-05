Gigaciao ha aperto un’edicola temporanea con il suo marchio, disponibile solo per un periodo limitato. L’iniziativa è stata annunciata come una “pazza idea” dall’azienda stessa. La casa editrice festeggia il terzo anno di attività nel 2025 e continua a espandersi nel mercato del fumetto italiano. La struttura rimarrà aperta per pochi giorni, invitando i clienti ad approfittare dell’occasione prima della chiusura.

Una grande iniziativa sta per arrivare da parte di Gigaciao ed è una idea abbastanza folle. Il 2025 è stato il terzo anno intero di vita dell’ormai consolidata casa editrice Gigaciao, che si afferma con sempre maggiore convinzione nel mercato del fumetto italiano. Con il 2026 Gigaciao continua la sua crescita con un incremento dei titoli a catalogo, sia per l’edicola sia per fumetterie e librerie, senza scordare il rapporto diretto tra gli autori e le autrici e il loro calorosissimo pubblico. Quale modo migliore per celebrare il successo della casa editrice, se non quello di brandizzare a tema Gigaciao un’intera edicola a Roma? Pop Up Store... 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Gigaciao fa una pazzia e brandizza una sua edicola (per un periodo limitato affrettatevi)

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