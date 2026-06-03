Dal 18 al 21 giugno, Gigaciao inaugura un pop-up store presso l’Edicola Contemporanea Emporio a Roma. L’evento celebra il successo della casa editrice e prevede la vendita di libri e prodotti a marchio Gigaciao. La temporary shop sarà aperta per quattro giorni e mira a coinvolgere i visitatori in un’esperienza diretta con il brand. L’iniziativa si inserisce nelle attività di promozione e marketing della casa editrice, senza indicazioni su ulteriori dettagli o collaborazioni.

Quale modo migliore per celebrare il successo della casa editrice, se non quello di brandizzare a tema Gigaciao un’intera edicola a Roma? Dal 18 al 21 giugno Gigacia aspetta tutto il pubblico all’Edicola Contemporanea Emporio che si trasformerà nel POP UP STORE di Gigaciao (via Ostiense, 151 – Roma), per quattro giorni di firmacopie e saluti dei nostri autori e autrici: Giovedì 186: Barbascura X dalle 17:00 alle 20:00 e Lorenzo La Neve dalle 17.00 alle 19.00. Venerdì 196: Giacomo Bevilacqua, Dado e Testi Manifesti dalle 17.00 alle 20.00. Sabato 2006: Sio e Fraffrog dalle 17.00 alle 20.30; Dado e Giacomo Bevilacqua dalle 17.00 alle 19.00. Domenica 216: Fraffrog e Sio dalle 10. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - Gigaciao apre dal 18 al 21 giugno un POP UP STORE all’Edicola Contemporanea Emporio a Roma

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