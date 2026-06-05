Il tifone Jangmi si è mosso rapidamente da Okinawa verso Tokyo, causando blackout e allagamenti nella capitale giapponese. La tempesta ha raggiunto la città all’alba di mercoledì, provocando interruzioni di corrente e danni alle infrastrutture. Le autorità hanno emesso avvisi di emergenza per le aree colpite, mentre le condizioni meteorologiche estreme hanno portato a rallentamenti nei trasporti pubblici e a rischi di ulteriori allagamenti.

Il tifone è transitato a velocità sorprendente fin da lunedì, scatenandosi dall’ isola di Okinawa in direzione est e nord-est, per poi abbattersi su Tokyo all’alba di mercoledì. Jangmi, il sesto taif? tropicale (tifone) del 2026, si è formato all’interno del vortice monsonico sul Mar delle Filippine, provocando piogge molto intense, allerte inondazioni e tutta una serie di danni a cui il Giappone — per quanto abituato alla consuetudine di tali eventi — ha risposto cercando di alleggerire i danni e le molte interruzioni alla quotidianità. All’aeroporto di Haneda (Tokyo) sia la compagnia ANA che JAL hanno cancellato un totale di 760 voli domestici e 90 internazionali, e il traffico sulle autostrade ha subito alcune restrizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giappone tra tifone Jangmi e caldo estremo: Tokyo paralizzata tra blackout e allagamenti

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