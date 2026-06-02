Un tifone ha provocato oltre 47.000 blackout e ha sospeso numerosi voli e servizi di trasporto. Le autorità hanno emesso allerte meteo per le regioni più colpite, con piogge intense previste nelle prossime ore. La mobilità verso l’area metropolitana di Tokyo è fortemente limitata, con molte linee ferroviarie e strade chiuse o rallentate. Nessuna informazione su feriti o danni specifici.

? Domande chiave Come influenzerà il tifone la mobilità verso l'area metropolitana di Tokyo?. Quali regioni subiranno i picchi di pioggia più critici nelle prossime ore?. Perché le rotte marittime tra Kyushu e Okinawa sono state interrotte?. Quanto rischiano le zone costiere con onde previste fino a 9 metri?.? In Breve 47mila blackout tra Okinawa e Kagoshima causati dal sesto tifone della stagione. 331 voli cancellati e 64 rotte di traghetti interrotte tra Kyushu e Tokyo. Piogge record di 209,5 mm registrate a Amagi nella prefettura di Kagoshima. Onde fino a 9 metri previste sui litorali di Kyushu e isole Izu. Il tifone Jangmi colpisce il Giappone con venti a 35 ms e blackout in tutto il sud. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, il tifone Jangmi blocca voli e trasporti: 47mila blackout

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