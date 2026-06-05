Gianluca è stato ucciso alla stazione di Certosa, dove i testimoni hanno descritto un gruppo di persone che si sono avvicinate in modo minaccioso. Durante l’aggressione, alcune persone sono fuggite lungo la banchina del binario 5 per cercare di allontanarsi dai responsabili. Un sopralluogo condotto dai sopravvissuti ha permesso di raccogliere ulteriori dettagli sulla scena e sugli autori dell’episodio.

Milano, 5 giugno 2026 – L’arrivo minaccioso del branco. La fuga sulla banchina del binario 5 per scampare alla furia. Gianluca che inciampa una, due, tre volte, finendo tra le mani dei carnefici. Il fratello che non può far nulla per salvarlo e trova un nascondiglio poco lontano. L’amico che scappa lungo le rotaie, scavalca la recinzione e sparisce dalla scena. Il film dell’omicidio della stazione Certosa rivissuto dai due sopravvissuti. Un racconto decisivo per cristallizzare dinamiche, ricostruire sequenze solo in parte riprese dalle telecamere e attribuire responsabilità a ognuno dei componenti del gruppo di aggressori (almeno una quindicina). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gianluca, ucciso alla stazione di Certosa. Il sopralluogo dei sopravvissuti, si stringe il cerchio intorno ai killer

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