Un uomo è stato ucciso a Milano, e secondo quanto riferito, un testimone ha riconosciuto un sospetto appartenente a una gang. Dopo l’episodio, l’uomo sarebbe fuggito probabilmente a bordo di un treno diretto fuori città, lasciando sul luogo un ragazzo di 22 anni in condizioni critiche. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare il sospetto coinvolto nella vicenda.

Una fuga disperata, probabilmente a bordo di un treno diretto fuori Milano, dopo aver lasciato a terra un ragazzo di 22 anni agonizzante. È questa la pista principale su cui stanno lavorando gli inquirenti per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso nella notte tra lunedì e martedì all’interno dello scalo ferroviario di Milano Certosa. La Squadra Mobile e la Polfer danno la caccia a un gruppo di nove persone. I filmati delle telecamere di sicurezza sono al centro delle indagini, poiché diversi aggressori avevano il volto parzialmente coperto.La vittima, ragazzo di seconda generazione ecuadoriana nato e cresciuto a Milano, era incensurato e senza legami con gang di strada. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gianluca ucciso a Milano, il cerchio si stringe: "Ho riconosciuto uno della gang, prendete quei bast***"

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