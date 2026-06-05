Giandujotto | Lindt ricorre al Tar contro il riconoscimento IGP
Lindt ha presentato un ricorso al Tar contro il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il giandujotto. La decisione potrebbe mettere a rischio la tutela del marchio e influire sulla filiera della nocciola piemontese. La disputa riguarda la validità del riconoscimento e i criteri adottati. La decisione del tribunale amministrativo sarà decisiva per il futuro del marchio e per gli operatori coinvolti nella produzione.
Perché Lindt ha deciso di bloccare il riconoscimento ufficiale del marchio? Quali rischi corre la filiera della nocciola piemontese dopo questo ricorso? Come cambierà il valore economico per le 58 aziende agricole locali? Chi trarrà vantaggio dalla battaglia legale tra multinazionale e territorio??? In Breve Il ricorso coinvolge 58 aziende agricole attive nella produzione di nocciole in pianura. La filiera riguarda 1276 ettari di nocciole tra Langhe e Monferrato. Bruno Mecca Cici . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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