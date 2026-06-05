Giandujotto | Lindt ricorre al Tar contro il riconoscimento IGP

Notizia in breve

Lindt ha presentato un ricorso al Tar contro il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) per il giandujotto. La decisione potrebbe mettere a rischio la tutela del marchio e influire sulla filiera della nocciola piemontese. La disputa riguarda la validità del riconoscimento e i criteri adottati. La decisione del tribunale amministrativo sarà decisiva per il futuro del marchio e per gli operatori coinvolti nella produzione.