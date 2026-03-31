Antenna per la telefonia mobile in via dei Merciai la Inwit ricorre al Tar contro il Comune

Da anconatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una società ha presentato ricorso al Tar contro il Comune di Jesi in relazione al regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati approvato a gennaio dal Consiglio comunale. Il ricorso riguarda l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile in via dei Merciai. La notifica è stata consegnata al Comune nelle ultime settimane.

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