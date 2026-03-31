Antenna per la telefonia mobile in via dei Merciai la Inwit ricorre al Tar contro il Comune

Una società ha presentato ricorso al Tar contro il Comune di Jesi in relazione al regolamento comunale per gli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati approvato a gennaio dal Consiglio comunale. Il ricorso riguarda l’installazione di un’antenna per la telefonia mobile in via dei Merciai. La notifica è stata consegnata al Comune nelle ultime settimane.

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