Derby Roma-Lazio | la Lega Serie A ricorre al TAR contro il cambio data

La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR per contestare il cambio di data del derby tra Roma e Lazio, deciso dalla Prefettura. La decisione di spostare l’incontro in un orario diverso da quello previsto ha sollevato domande sulla motivazione dietro il blocco domenicale. La modifica ha anche ripercussioni sul calendario delle altre squadre impegnate in Champions League, creando possibili ripercussioni sulle partite e sugli impegni delle squadre coinvolte.

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