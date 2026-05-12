Derby Roma-Lazio | la Lega Serie A ricorre al TAR contro il cambio data

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR per contestare il cambio di data del derby tra Roma e Lazio, deciso dalla Prefettura. La decisione di spostare l’incontro in un orario diverso da quello previsto ha sollevato domande sulla motivazione dietro il blocco domenicale. La modifica ha anche ripercussioni sul calendario delle altre squadre impegnate in Champions League, creando possibili ripercussioni sulle partite e sugli impegni delle squadre coinvolte.

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? Domande chiave Perché la Prefettura ha bloccato il derby in domenica mattina?. Come influisce lo spostamento sul calendario delle altre squadre per la Champions?. Quale rischio logistico comporta la sovrapposizione con la finale dell'Italian Open?. Chi vincerà la battaglia legale tra Lega Serie A e autorità?.? In Breve Spostamento causato dalla concomitanza con la finale dell'Italian Open al 17 maggio.. Rischio gestione 20.000 spettatori tennis e flussi tifosi derby allo Stadio Olimpico.. Sincronia necessaria con Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli, Como-Parma e Genoa-Milan domenica alle 11:30.. Ricorso al TAR per evitare squilibri tecnici nelle sfide per la Champions League.🔗 Leggi su Ameve.eu

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