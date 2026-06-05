Giacomo Bugaro al contrattacco | Mai detto che si debba o possa realizzare una centrale nucleare nelle Marche

Notizia in breve

L’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia ha dichiarato di non aver mai affermato che una centrale nucleare sarà costruita nelle Marche. La sua presa di posizione arriva in risposta a notizie che lo avevano indicato come sostenitore di tale progetto. Bugaro ha precisato di non aver mai espresso questa intenzione e ha escluso ogni coinvolgimento della regione in eventuali iniziative di questo tipo.