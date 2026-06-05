Giacomo Bugaro al contrattacco | Mai detto che si debba o possa realizzare una centrale nucleare nelle Marche
L’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia ha dichiarato di non aver mai affermato che una centrale nucleare sarà costruita nelle Marche. La sua presa di posizione arriva in risposta a notizie che lo avevano indicato come sostenitore di tale progetto. Bugaro ha precisato di non aver mai espresso questa intenzione e ha escluso ogni coinvolgimento della regione in eventuali iniziative di questo tipo.
ANCONA – L’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia della Regione Marche Giacomo Bugaro passa al contrattacco e smentisce categoricamente di aver mai detto che una delle nuove centrali nucleari verrà costruita nelle Marche. «Leggo con stupore – scrive - le dichiarazioni di alcuni esponenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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